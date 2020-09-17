"Шахтар" віддав форварда Кайоде в оренду до "Сівасспора"

Турецький футбольний клуб "Сівасспор" оголосив про підписання орендної угоди з нападником "Шахтаря" Оларенваджу Кайоде.

Контракт розрахований до закінчення сезону-2020/2021, повідомляє офіційний сайт турецької команди.

Минулий сезон Кайоде провів на правах оренди в іншому турецькому клубі - "Газішехір Газіантеп". Гравець забив 10 м'ячів і зробив 7 гольових передач у 29-ти матчах,

За "Сівасспор" також виступає український півзахисник Сергій Рибалка. Минулого сезону команда завершила турецький чемпіонат на 4-у рядку.

Фото: sivasspor.org.