Українські веслувальники стартують на турнірі в Угорщині

Національна збірна України з веслування на байдарках і каное прибула до угорського міста Сегед для участі у юнацькому турнірі "Олімпійська надія-2020".

Про це на сторінці у Facebook повідомляє у четвер пресслужба Федерації каное України, передає Укрінформ. "Національна збірна України з веслування на байдарках і каное прибула до угорського Сегеда, щоб продемонструвати найкращі результати на юнацьких змаганнях "Олімпійські надії-2020", - йдеться у повідомленні. Читайте також: У Дніпрі визначили учасників юніорського чемпіонату Європи з академічного веслування Турнір офіційно стартує вже 17 вересня. Фото: facebook.com/ukr.canoe.