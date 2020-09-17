Українські веслувальники стартують на турнірі в Угорщині
Укрінформ
Національна збірна України з веслування на байдарках і каное прибула до угорського міста Сегед для участі у юнацькому турнірі "Олімпійська надія-2020".
Про це на сторінці у Facebook повідомляє у четвер пресслужба Федерації каное України, передає Укрінформ.
"Національна збірна України з веслування на байдарках і каное прибула до угорського Сегеда, щоб продемонструвати найкращі результати на юнацьких змаганнях "Олімпійські надії-2020", - йдеться у повідомленні.
Турнір офіційно стартує вже 17 вересня.
Фото: facebook.com/ukr.canoe.