Українські веслувальники стартують на турнірі в Угорщині

Українські веслувальники стартують на турнірі в Угорщині

Укрінформ
Національна збірна України з веслування на  байдарках і каное прибула до угорського міста Сегед для участі у юнацькому турнірі "Олімпійська надія-2020". 

Про це на сторінці у Facebook повідомляє у четвер пресслужба Федерації каное України, передає Укрінформ.  

"Національна збірна України з веслування на байдарках і каное прибула до угорського Сегеда, щоб продемонструвати найкращі результати на юнацьких змаганнях "Олімпійські надії-2020", - йдеться у повідомленні. 

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Турнір офіційно стартує вже 17 вересня. 

Фото: facebook.com/ukr.canoe.

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