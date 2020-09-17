Футзальна Ліга чемпіонів-2020/2021 змінила формат

Виконавчий комітет УЄФА у зв’язку із ситуацією з вірусом COVID-19 в Європі ухвалив рішення змінити формат Ліги чемпіонів із футзалу сезону-2020/2021.

Мета рішення - "знизити ризики, надавши УЄФА, клубам та національним асоціаціям більше часу на адаптацію до мінливих обставин і на більш ретельну підготовку до матчів, а також упровадження протоколу УЄФА з повернення футболу", - повідомляє пресслужба УАФ.

Ліга чемпіонів із футзалу сезону-2020/2021 пройде у форматі одиночних матчів плей-офф. Завершиться змагання фінальним турніром із восьми учасників, який пройде наступного року. Списки учасників, а також точні дати жеребкувань та матчів затвердять пізніше. Зазначимо, що згідно із попереднім форматом Ліга чемпіонів із футзалу мала стартувати в середині жовтня 2020 року.

Ліга чемпіонів з футзалу сезону-2020/2021:

попередній раунд - листопад 2020 року;

1/16 фіналу - січень 2021 року;

1/8 фіналу - лютий 2021 року;

фінальні раунди (чвертьфінали, півфінали, фінал) - квітень/травень 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, для участі у Лізі чемпіонів з футзалу сезону-2020/2021 виконком Асоціації футзалу України ухвалив рішення делегувати клуб "Продексім" (Херсон).

Футбол: uaf.ua.