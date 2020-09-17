Відійшла у вічність олімпійська чемпіонка Ніна Бочарова

31 серпня на 96-му році життя перестало битися серце легенди українського спорту, видатної олімпійської чемпіонки, уславленої спортивної гімнастки Ніни Бочарової.

Як повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України (НОК), все своє життя дворазова олімпійська чемпіонка та триразова срібна призерка Ігор XV Олімпіади в Гельсінкі (1952 рік), чемпіонка світу (1954 рік), абсолютна чемпіонка СРСР (1949 рік) самовіддано служила улюбленій справі й, пройшовши чимало життєвих випробувань, завжди залишалася бадьорою та активної жінкою, справжнім прикладом для наслідування, передає Укрінформ.

На її прикладі зростали нові покоління гімнастів, вона з радістю ділилася своїм життєвим досвідом, надихала своїми історіями.

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Після смерті Ніни Антонівни деякі ЗМІ повідомили помилкову інформацію, що вона померла в Італії, де проживала останнім часом. Ніна Бочарова до останнього дня проживала в Києві на Подолі, активно беручи участь у житті олімпійського руху України, будучи почесним членом НОК, членом Української Академії спорту України, продовжувала самовіддано служити справі свого життя.

Фото: НОК України.