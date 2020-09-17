Де дивитися матчі третього туру футбольної Прем'єр-ліги України

Третій тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ) розпочнеться у п'ятницю, 18 вересня, поєдинком на "Дніпро-Арені".

Стартовий матч туру між "Дніпром-1" і "Маріуполем" о 19.00 покаже телеканал "Уніан-ТБ", повідомляє Укрінформ. У суботу, 19 вересня, зустрінуться "Олександрія" і полтавська "Ворскла" (14.00; "Футбол 2"), "Інгулець" із селища Петрове Кіровоградської області та чернігівська "Десна" (17.00; "Футбол 2"), київське "Динамо" і ФК "Львів" (19.30; "2+2"). На неділю, 20 вересня, заплановані поєдинки донецького "Олімпіка" із закарпатським "Минаєм" (14.00; "Футбол 1"), луганської "Зорі" з донецьким "Шахтарем" (17.00; "Уніан-ТБ"), львівського "Руха" з ковалівським "Колосом" (19.30; "Футбол 1"). Читайте також: Кубок України з футболу: результати матчів другого попереднього етапу Турнірне становище: "Ворскла" - 6 очок (після 2-х ігор), "Динамо" - 4 (2), "Десна" - 4 (2), "Олександрія" - 3 (2), "Шахтар" - 3 (1), "Минай" - 3 (1), "Олімпік" - 3 (2), "Колос" - 3 (2), "Маріуполь" - 3 (2), "Дніпро-1" - 1 (2), "Інгулець" - 1 (2), "Рух" - 0 (1), "Зоря" - 0 (2), "Львів" - 0 (1).