Тренер «Колоса»: «Аріс» - фаворит і дуже незручний суперник

Руслан Костишин впевнений, що у його команди є шанс пройти далі.

Головний тренер «Колоса» Руслан Костишин вважає «Аріс» фаворитом у їх протистоянні в другому раунді кваліфікації Ліги Європи, повідомляє сайт «Колоса».

«Суперник для нас серйозний, але гра вже покаже, хто сильніший. Згоден, що «Аріс» - фаворит. Команда з дуже сильним підбором футболістів, особливо в групі атаки.

Але ми теж не були фаворитами в УПЛ на вихід в Лігу Європи. Гра складається з одного матчу, і в ньому може статися все що завгодно.

«Аріс» - дуже незручний суперник, манера гри страшно незручна», - сказав Костишин.

Як повідомляв Укрінформ, дебютант єврокубків – «Колос» (Ковалівка) зіграє у четвер, 17 вересня, поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА з грецьким «Арісом». Протистояння складається з одного матчу. Початок матчу в Салоніках – о 21:00.

Фото: facebook.com/fckoloskovalivka