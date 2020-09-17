"Колос" дебютує в єврокубках виїзним матчем проти грецького "Аріса"

Дебютанти єврокубків футболісти ковалівського "Колоса" проведуть у четвер, 17 вересня, поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА, в якому на виїзді зійдуться з грецьким "Арісом".

Протистояння складається з одного матчу. При нічиїй в основний час проводяться два додаткові тайми, а при необхідності - серія пенальті, повідомляє Укрінформ.

Переможець поєдинку вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де 24 вересня зустрінеться з хорватським клубом "Рієка".

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Нагадаємо, матч "Аріс" - "Колос", який обслуговуватиме бригада арбітрів із Швейцарії на чолі з Ліонелем Чуді, пройде в Салоніках на стадіоні "Клеантіс Вікелідіс". Початок матчу - 21.00 за київським часом.

Фото: ФК "Колос".