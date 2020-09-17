«ПСЖ» здобув першу перемогу в сезоні

Парижани обіграли «Мец» у меншості і в компенсований час.

У матчі 3-го туру французької Ліги 1 чинний чемпіон «Парі Сен-Жермен» зумів обіграти на своєму полі «Мец» 1:0, повідомляє Укрінформ.

Єдиний гол в матчі на 3-й компенсованій хвилині забив Юліан Дракслер. 1:0 – перша перемога «ПСЖ» в сезон і перший забитий м’яч.

Відзначимо, що «ПСЖ» завершував матч удесятьох: червону картку в другому таймі отримав захисник Діалло. У наступних іграх команді не допоможуть також дискваліфіковані за бійку в грі з «Марселем» Неймар, Паредес і Курзава.

Як повідомляв Укрінформ, «ПСЖ» програв два стартові матчі чемпіонату Франції. У наступному матчі паризький клуб зіграє проти «Ніцци» 20 вересня.

Фото: globallookpress.com