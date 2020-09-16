«Минай» підписав іспанського півзахисника Капарроса

Також черговим новачком закарпатського клубу став захисник Саків.

Клуб УПЛ «Минай» оголосив про підписання півзахисника Едгара Капарроса, повідомляє сайт клубу.

23-річний іспанець вже має досвід виступів в Україні, де грав за «Верес». За першу команду рівненського клубу він встиг провести три матчі.

Капаррос потрапив в заявку на матч другого туру з «Олександрією» (1:0), який провів на лаві запасних.

Також новачок УПЛ оголосив про підписання захисника Тараса Саківа, який повністю відіграв матч з «Олександрією».

У 3-у турі УПЛ команда Василя Кобіна зустрінеться з «Олімпіком» в неділю, 20 вересня. Початок матчу – о 14:00.

Фото: сайт ФК "Минай"