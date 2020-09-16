«Минай» підписав іспанського півзахисника Капарроса

«Минай» підписав іспанського півзахисника Капарроса

Укрінформ
Також черговим новачком закарпатського клубу став захисник Саків.

Клуб УПЛ «Минай» оголосив про підписання півзахисника Едгара Капарроса, повідомляє сайт клубу.

23-річний іспанець вже має досвід виступів в Україні, де грав за «Верес». За першу команду рівненського клубу він встиг провести три матчі.

Читайте також: «Минай» підписав нападника Шиндера

Капаррос потрапив в заявку на матч другого туру з «Олександрією» (1:0), який провів на лаві запасних.

Також новачок УПЛ оголосив про підписання захисника Тараса Саківа, який повністю відіграв матч з «Олександрією».

Читайте також: «Минай» представив чергових новачків

У 3-у турі УПЛ команда Василя Кобіна зустрінеться з «Олімпіком» в неділю, 20 вересня. Початок матчу – о 14:00.

Фото: сайт ФК "Минай"

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-