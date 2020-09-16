Уболівальники назвали кращого гравця матчу "Динамо" - АЗ
Укрінформ
Півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко визнаний відвідувачами Dynamo.kiev.ua кращим гравцем у складі команди Мірчі Луческу за підсумками матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА проти голландського клубу АЗ "Алкмаар".
Як повідомляє Dynamo.kiev.ua, свої голоси за Шапаренка віддали 48% уболівальників, передає Укрінформ.
Другу позицію в опитуванні зайняв півзахисник "біло-синіх" Жерсон Родрігес (26%).
У складі АЗ кращим був визнаний голкіпер Марко Бізот - футболіст набрав 24% голосів.
Нагадаємо, "Динамо" напередодні обіграло АЗ "Алкмаар" на столичному НСК "Олімпійський" (2:0). Шапаренко став автором другого голу у ворота голландської команди.
Фото: fcdynamo.kiev.ua.