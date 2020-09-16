"Колос" вирушив до Греції на матч Ліги Європи УЄФА

У середу 16 вересня, чартерним рейсом до міста Салоніки з аеропорту "Бориспіль" вирушила делегація ковалівського "Колоса" на матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА проти грецького клубу "Аріс".

Як повідомляє офіційний сайт команди, головний тренер "Колоса" Руслан Костишин взяв на матч 23 футболістів, передає Укрінформ. До складу "Колоса" увійшли: воротарі - Євген Волинець, Владислав Кучерук, Євген Кучеренко; захисники - Віталій Гавриш, Олексій Зозуля, Кирило Петров, Євген Новак, Владислав Ємець, Максим Максименко, Олександр Чорноморець; півзахисники - Євген Задоя, Андрій Богданов, Вадим Мілько, Денис Костишин, Євген Смирний, Олег Ільїн, Павло Ореховський, Микита Кравченко, Денис Антюх, Євген Морозко; нападники - Володимир Лисенко, Євген Селезньов, Євген Ісаєнко. Читайте також: Букмекери дали прогноз на матч Ліги Європи УЄФА "Аріс" - "Колос" Нагадаємо, матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи "Аріс" - "Колос" пройде в Салоніках на стадіоні "Клеантіс Вікелідіс" в четвер, 17 вересня. Початок матчу - 21.00 за київським часом. Фото: ФК "Колос".