"Колос" вирушив до Греції на матч Ліги Європи УЄФА
Як повідомляє офіційний сайт команди, головний тренер "Колоса" Руслан Костишин взяв на матч 23 футболістів, передає Укрінформ.
До складу "Колоса" увійшли:
воротарі - Євген Волинець, Владислав Кучерук, Євген Кучеренко;
захисники - Віталій Гавриш, Олексій Зозуля, Кирило Петров, Євген Новак, Владислав Ємець, Максим Максименко, Олександр Чорноморець;
півзахисники - Євген Задоя, Андрій Богданов, Вадим Мілько, Денис Костишин, Євген Смирний, Олег Ільїн, Павло Ореховський, Микита Кравченко, Денис Антюх, Євген Морозко;
нападники - Володимир Лисенко, Євген Селезньов, Євген Ісаєнко.
Нагадаємо, матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи "Аріс" - "Колос" пройде в Салоніках на стадіоні "Клеантіс Вікелідіс" в четвер, 17 вересня. Початок матчу - 21.00 за київським часом.
Фото: ФК "Колос".