Чи перерве «ПСЖ» програшну серію?

Прогноз на матч від Олександра Шовковського.

Прогноз на матч «ПСЖ» - «Метц»: більше 3 м’ячів команди не заб’ють. Коефіцієнт - 1.8

Чемпіонат Франції вже пройшов позначку у три тури. Майже кожен із клубів Ліги 1 відіграв по три поєдинки, хоча через участь деяких команд у минулому розіграші єврокубків, календар було зсунуто. Передусім це стосується «ПСЖ», який ще минулого тижня не зіграв жодного поєдинку у чемпіонаті, але вже підходить до матчу третього туру проти «Метца». Чого чекати у цій грі аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Що найцікавіше, обидві команди підходять до очної зустрічі із ідентичним результатом: 0 очок після двох турів, 0 у графі «забиті м'ячі» та 2 пропущених. І якщо для «Метца» ця ситуація нічим характерним не відзначається – у команди такого рівня на старті сезону можуть виникнути подібні проблеми, то що трапилося із «ПСЖ» – це, звичайно, цікаве питання, яке має відношення до кадрової ситуації. Парижанам необхідно нарешті набрати очки, і насправді кращої можливості, ніж зустріч із суперником, що також переживає певні проблеми, і не вигадаєш.

В перших двох матчах нового сезону чемпіонату Франції «ПСЖ» програв. І перш, ніж говорити про кадрові проблеми (а вони, звичайно, відіграли чималу роль в результаті цієї зустрічі), варто говорити саме про психологічні. На сьогоднішній день у парижан в активі трьохматчова серія поразок, яка розпочалася саме після фіналу Ліги чемпіонів, у якому підопічні Томаса Тухеля поступилися «Баварії».

У першому матчі нового сезону – поразка проти «Ланса», згодом підопічні Тухеля програють із тим ж рахунком 0:1 у принциповому поєдинку із «Марселем», який, до речі, закінчився також характерним чином. Футболісти «ПСЖ» не змогли впоратися із емоціями, влаштувавши у підсумку штовханину у компенсований час поєдинку. В результаті - п’ять червоних карток, три із яких отримали саме футболісти паризької команди.

На зустріч із «Метцом» підопічні Тухеля залишилися без Неймара, якого взагалі вилучили після перегляду відеоповтору: лідер паризької команди вдарив гравця «Провансальців». Можна казати напевне: становище парижан на сьогоднішній день виглядає просто кричущим, і саме психологічні проблеми стоять у команді на першому плані. Нездатність забити, перемогти - саме це повинна вирішити команда в найближчому поєдинку.

«Метц» також перебуває не в кращій формі. Як і «ПСЖ», команда двічі програла на старті чемпіонату, хоча за рівнем суперників могла б позмагатися із парижанами. У першому поєдинку нового сезону підопічні Венсана Оньона поступилися «Монако», після чого із мінімальним рахунком програли «Ліллю». Обидві ці команди кожного сезону претендують на потрапляння у єврокубки і, навіть більше, до Ліги чемпіонів, тому «Метц» навряд чи може себе сильно картати за невдачі на старті сезону Ліги 1. Інша справа, що наступний суперник команди – діючий чемпіон ПСЖ, який, підходячи до матчу не в кращому стані, буде дуже вмотивований відібрати очки. І цьому важко буде протидіяти.

«ПСЖ» - «Метц». Прогноз

Парижани повинні нарешті здобути перемогу над суперником. Але вона точно не буде легкою: «Метц» відчув, що саме зараз - найкращий час для того, щоб відібрати очки у суперника.