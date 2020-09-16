Букмекери дали прогноз на матч Ліги Європи УЄФА "Аріс" - "Колос"
Укрінформ
У четвер, 17 вересня, дебютанти єврокубків футболісти ковалівського "Колоса" проведуть поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА, в якому на виїзді зійдуться з грецьким "Арісом".
На думку букмекерів, фаворитом матчу є "Аріс", повідомляє Укрінформ.
Авторитетна букмекерська контора William Hill, зокрема, оцінює перемогу господарів коефіцієнтом 1,70, нічию - 3,50, успіх "Колоса" - 4,33.
Протистояння складається з одного матчу. При нічиїй в основний час проводяться два додаткові тайми, а при необхідності - серія пенальті.
Переможець поєдинку вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де 24 вересня зустрінеться з хорватським клубом "Рієка".
Матч "Аріс" - "Колос", який обслуговуватиме бригада арбітрів із Швейцарії на чолі з Ліонелем Чуді, пройде на стадіоні "Клеантіс Вікелідіс" у Салоніках і розпочнеться о 21.00 за київським часом.
Фото: ФК "Колос".