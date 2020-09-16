Букмекери дали прогноз на матч Ліги Європи УЄФА "Аріс" - "Колос"

У четвер, 17 вересня, дебютанти єврокубків футболісти ковалівського "Колоса" проведуть поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА, в якому на виїзді зійдуться з грецьким "Арісом".

На думку букмекерів, фаворитом матчу є "Аріс", повідомляє Укрінформ.

Авторитетна букмекерська контора William Hill, зокрема, оцінює перемогу господарів коефіцієнтом 1,70, нічию - 3,50, успіх "Колоса" - 4,33.

Протистояння складається з одного матчу. При нічиїй в основний час проводяться два додаткові тайми, а при необхідності - серія пенальті.

Переможець поєдинку вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де 24 вересня зустрінеться з хорватським клубом "Рієка".

Матч "Аріс" - "Колос", який обслуговуватиме бригада арбітрів із Швейцарії на чолі з Ліонелем Чуді, пройде на стадіоні "Клеантіс Вікелідіс" у Салоніках і розпочнеться о 21.00 за київським часом.

Фото: ФК "Колос".