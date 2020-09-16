Сьогодні визначаться учасники 1/16 фіналу Кубка України з футболу
Як повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ), 11 переможців другого попереднього етапу, а також 11 клубів української Прем’єр-ліги *УПЛ) візьмуть участь у жеребкуванні 1/16 фіналу Кубка України, яке розпочнеться о 12.00 у п’ятницю, 18 вересня, передає Укрінформ.
Розклад матчів другого попереднього етапу Кубка України-2020/2021.
16 вересня:
16.00 - "Миколаїв" (Миколаїв) - "Чорноморець" (Одеса)
16.00 - "Нива" (Вінниця) - "Кристал" (Херсон)
16.00 - "Кривбас" (Кривий Ріг) - "Таврія" (Сімферополь)
16.00 - "Вікторія" (Миколаївка) - "Діназ" (Вишгород)
16.00 - "Ужгород" (Ужгород) - "Агробізнес" (Волочиськ)
17-00 - "Волинь" (Луцьк) - "Прикарпаття" (Івано-Франківськ)
18.00 - "Альянс" (Липова Долина) - "Верес" (Рівне)
18.00 - "Оболонь" (Київ) - "Полісся" (Житомир)
"ВПК-Агро" (Шевченківка) - "Кремінь" (Кременчук).
17 вересня:
"Епіцентр" (Дунаївці) - "Нива" (Тернопіль)
"Металург" (Запоріжжя) - "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні).
Нагадаємо, фінал Кубка України має відбутися в Тернополі на міському стадіоні 12 травня 2021 року.