У півзахисника «Зорі» Хомченовського діагностували коронавірус

«Зоря» втратила ключового гравця в середині поля.

Півзахисник «Зорі» Дмитро Хомченовський здав позитивний тест на коронавірус. Футболіста відправили на самоізоляцію, повідомляє офіційний сайт «Зорі».

У новому сезоні Дмитро повністю відіграв в обох матчах луганчан: з «Десною» (1:3) і «Маріуполем» (0:1). Результативних дій в його активі немає.

За підсумками двох турів луганчани займають передостаннє, 13-е місце в турнірній таблиці УПЛ. У третьому турі команда Віктора Скрипника прийме чинного чемпіона «Шахтар» в неділю, 20 вересня.

Фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk