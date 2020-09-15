Світоліна з Ястремською програли румунській парі на турнірі WTA в Римі

Український дует Еліна Світоліна - Даяна Ястремська достроково завершив виступ в парному розряді турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 в Римі (Італія) з призовим фондом $2,098 млн.

У першому колі парних змагань Світоліна і Ястремська за 48 хвилин зазнали поразки від румунського тандему Сімона Халеп - Моніка Нікулеску - 0:6, 1:6, повідомляє Укрінформ.

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Нагадаємо, Ястремська після перемоги над італійкою Камілою Джорджі (7:5, 6:7 (5:7), 6:4) у другому колі одиночного розряду зустрінеться з американкою Амандою Анісімовою. Світоліна у свою чергу 16 вересня вийде на корт проти росіянки Анастасії Павлюченкової.

Фото: WTA/Jimmie48 Photography.