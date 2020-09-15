У нас важкий календар, але ми впораємося – захисник «Динамо»

Томаш Кендзьора впевнений, що АЗ грає у технічний футбол через короткий пас.

Захисник «Динамо» Томаш Кендзьора прокоментував офіційному сайту клубу майбутній матч 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти АЗ (Алкмаар).

«Добре, що ми граємо вдома, на своєму стадіоні – це плюс для нашої команди. Але, на жаль, граємо без фанатів, це засмучує, адже набагато приємніше під час поєдинку відчувати підтримку.

Календар у нас досить важкий, але ми знали, що так буде, тому добре готувалися до сезону з Мірчею Луческу. Так що, думаю, ми впораємося.

Всі команди з Голландії грають в технічний футбол, через короткі передачі. Припускаю, що АЗ дотримується побудови гри саме через короткий пас.

Протягом усього минулого сезону ми боролися за друге місце в чемпіонаті саме для того, щоб отримати право грати в Лізі чемпіонів. Майбутня гра для кожного з нас надзвичайно важлива, адже всі футболісти мріють грати в Лізі чемпіонів», - вважає Кендзьора.

Як повідомляв Укрінформ, матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів «Динамо» - АЗ відбудеться 15 вересня на НСК «Олімпійський», початок о 20:00.

Фото: facebook.com/fcdynamo.ua