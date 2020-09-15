Тренер АЗ: «Динамо» дуже сильно грає на контратаках

На думку Арне Слота, в матчі «Динамо» - АЗ немає фаворита.

Головний тренер нідерландського клубу АЗ Арне Слот вважає, що в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Динамо» в обох команд рівні шанси, повідомляє Укрінформ.

«Важко назвати фаворита в нашій парі. «Динамо» і АЗ не часто грають один проти одного. Матч триває 90 хвилин, за цей час ситуація на полі може змінитися, на результат може вплинути багато обставин. Все-таки шанси рівні – 50 на 50.

В якому стані лідери нашої команди – Стенгс та Ідріссі? Обидва в заявці, обидва прилетіли з командою, а будуть вони грати чи ні – ми вирішимо вже в день гри.

Ми непогано граємо в нападі, де у нас вистачає креативних гравців. Ми можемо домінувати на полі впродовж усієї гри. Втім, ми знаємо, що «Динамо» дуже сильно грає на контратаках. Тому ми повинні знайти певний баланс», - сказав Слот.

Як повідомляв Укрінформ, матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів «Динамо» - АЗ відбудеться 15 вересня на НСК «Олімпійський», початок о 20:00.

Фото: сайт ФК АЗ