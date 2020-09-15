«Динамо» важливо залишити без м’яча лідерів АЗ – експерт

Євген Левченко вважає, що суперник «Динамо» ще не набрав оптимальної форми.

Колишній гравець збірної України та відомий експерт Євген Левченко, який раніше грав в Нідерландах, віддає перевагу «Динамо» в матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти АЗ (Алкмаар), повідомляє «Команда №1».

«Навіть без підтримки глядачів «Динамо» матиме перевагу в Києві. Хоча б тому, що є можливість готуватися на одному місці, нікуди не перелітаючи. Вдома завжди легше. До того ж АЗ перебуває не на піку своєї готовності.

Я не тренер «Динамо». Але якщо пофантазувати, то першим ділом я б постарався залишити суперника без м'яча. Не можна давати розвернутися Стенгсу, Ідріссі і Боаду.

«Динамо» і АЗ зараз не в кращих кондиціях, але хто краще за два останні тижні підготується тактично і ментально, той і переможе. Я все-таки віддам невелику перевагу українській команді», - вважає Левченко.

Як повідомляв Укрінформ, матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Динамо" - АЗ відбудеться 15 вересня на НСК «Олімпійський», початок о 20:00.