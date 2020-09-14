Клуб Яремчука звільнив головного тренера

Керівництво «Гента» відреагувало на погану атмосферу в команді.

Бельгійський клуб «Гент» офіційно оголосив про відставку головного тренера Ласло Болоні. З 67-річним фахівцем припинили співпрацю через несприятливу ​​атмосферу в колективі.

Під керівництвом Болоні бельгійська команда виграла один матч і двічі програла. Румунський тренер працював в клубі з 20 серпня. Обов'язки головного тренера виконуватиме Вім де Деккер. Він працював асистентом Болоні в «Антверпені» і «Генті».

Раніше у Болоні виник конфлікт з українським форвардом Романом Яремчуком. Українець критикував гру команди, а тренер погрожував виставити його на трансфер. Після цього Яремчук не потрапив до заявки на матч проти «Ейпена» (1:2). Болоні пояснив це втомою Романа після виклику в збірну України.

Як повідомляв Укрінформ, в чемпіонаті Бельгії «Гент» йде на 16-му місці. В кваліфікації ЛЧ «Гент» зіграє з віденським «Рапідом» 15 вересня.

Фото: kaagent.be