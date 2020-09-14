"Шахтар" готується до матчу із "Зорею" без трьох футболістів першої команди

Донецький "Шахтар", який пропускав матч 2-го туру футбольної Прем'єр-ліги України (УПЛ) проти "Руху" через спалах коронавірусу у львів'ян, готується до поєдинку 3-го туру з луганською "Зорею".

Як повідомляє офіційний сайт "гірників", в загальній групі працюють всі футболісти, за винятком травмованих Максима Малишева, Ісмаїлі і Владислава Вакули, передає Укрінформ. Цей тиждень "оранжево-чорні" працюватимуть в щоденному режимі ранкових тренувань. Читайте також: Суперники "Динамо" прилетіли до Києва на матч Ліги чемпіонів УЄФІА Матч "Зоря" - "Шахтар" відбудеться в неділю, 20 вересня, на "Славутич-Арені" в Запоріжжі. Початок о 17.00. Фото: ФК "Шахтар".