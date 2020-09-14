Форвард "Колоса" Лисенко - кращий гравець 2 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Нападник ковалівського "Колоса" Володимир Лисенко визнаний кращим гравцем 2-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, за 32-річного форварда віддали голоси всі респонденти, передає Укрінформ.

У дебютному матчі ковалівців на оновленому стадіоні "Колос" проти "Львова" (4:0) Лисенко відзначився "дублем".

До складу експертної ради цього разу увійшли Олег Венглинський, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Йожеф Сабо, Ігор Яворський та Сергій Нагорняк.

Лисенко виступає за "Колос" з 2017 року, забивши 14 м'ячів у 63 матчах.

Фото: Football.ua.