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Форвард "Колоса" Лисенко - кращий гравець 2 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Укрінформ
Нападник ковалівського "Колоса" Володимир Лисенко визнаний кращим гравцем 2-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, за 32-річного форварда віддали голоси всі респонденти, передає Укрінформ.

У дебютному матчі ковалівців на оновленому стадіоні "Колос" проти "Львова" (4:0) Лисенко відзначився "дублем".

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До складу експертної ради цього разу увійшли Олег Венглинський, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Йожеф Сабо, Ігор Яворський та Сергій Нагорняк.

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Лисенко виступає за "Колос" з 2017 року, забивши 14 м'ячів у 63 матчах.

Фото: Football.ua.

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