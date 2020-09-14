«Динамо» здало тести на COVID-19 перед матчем з АЗ

Кваліфікаційний матч ЛЧ «Динамо» - АЗ зіграють 15 вересня на НСК «Олімпійський».

Футболісти, тренери та співробітники київського «Динамо» в понеділок, 14 вересня, здали обов'язкові тести на коронавірус, повідомляє meta-ratings.com.ua.

Щоб мінімізувати втрату часу на дану процедуру представники лабораторії прибули з необхідним обладнанням прямо на базу «Динамо» в Конча-Заспі.

Перед цим тест на коронавірус також здали інші співробітники столичного клубу і працівники НСК «Олімпійський», які будуть задіяні на матчі київського клубу з АЗ.

Протистояння «Динамо» та АЗ в кваліфікації Ліги чемпіонів складатиметься з одного матчу. Переможець поєдинку вийде в плей-офф, де за вихід в груповий турнір Ліги чемпіонів зіграє 22 і 29 вересня з переможцем пари «Гент» (Бельгія) - «Рапід» (Австрія).

Як повідомляв Укрінформ, матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти голландського АЗ відбудеться 15 вересня на НСК «Олімпійський», початок о 20:00.