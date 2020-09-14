«ПСЖ» програв два матчі на старті сезону

У паризького клубу найгірший старт за 40 років.

«Парі Сен-Жермен» програв на своєму полі «Марселю» (0:1) в 3-у турі чемпіонату Франції, повідомляє Укрінформ.

«Марсель» здобув перемогу завдяки голу Флоріана Товена, який відзначився на 31-й хвилині. Це друга перемога «Марселя» в сезоні. А от «ПСЖ» програв обидва матчі на старті нового сезону, команда досі не забила жодного м’яча.

«ПСЖ» грав майже оптимальним складом. Після хвороби на поле повернулися лідери – Неймар, Ді Марія, Паредес. Все ще відсутні Навас, Маркіньйос і Мбаппе.

У компенсований час на полі спалахнула сутичка, яка призвела до 5-х вилучень: достроково поле залишили Курзава, Паредес, Неймар, Амаві і Бенедетто.

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