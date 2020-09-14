Нова арена

Нова арена "Колоса" може прийняти "молодіжки" України і Північної Ірландії у відборі Євро-2021

Укрінформ
Один з домашніх матчів молодіжної збірної України з футболу у відбірковому циклі чемпіонату Європи-2021 (U21) може пройти на оновленому стадіоні "Колоса" в селі Ковалівка, що під Києвом.

Як повідомив телеканал "Футбол 1", мова йде про поєдинок української "молодіжки" проти однолітків з Північної Ірландії, який повинен відбутися 17 листопада, передає Укрінформ.

Це останній домашній матч молодіжної збірної України у кваліфікації Євро-2021. До нього "синьо-жовті" ще один раз зіграють на своєму полі - з "молодіжкою" Румунії. Ця зустріч відбудеться 9 жовтня в Києві на "Оболонь-Арені".

Розклад матчів, що залишилися молодіжної збірної України у відбірковому циклі Євро-2021 (U21):

9 жовтня. Україна - Румунія

13 жовтня. Північна Ірландія - Україна

13 листопада. Мальта - Україна

17 листопада. Україна - Північна Ірландія.

Турнірне становище у відбірковій групі 8: Данія - 19 очок (після 7-ми ігор), Румунія - 16 (7), Україна - 7 (6), Фінляндія - 7 (7), Північна Ірландія - 6 (7), Мальта - 1 (6).

Фото: Укрінформ.

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