Нова арена "Колоса" може прийняти "молодіжки" України і Північної Ірландії у відборі Євро-2021

Один з домашніх матчів молодіжної збірної України з футболу у відбірковому циклі чемпіонату Європи-2021 (U21) може пройти на оновленому стадіоні "Колоса" в селі Ковалівка, що під Києвом.

Як повідомив телеканал "Футбол 1", мова йде про поєдинок української "молодіжки" проти однолітків з Північної Ірландії, який повинен відбутися 17 листопада, передає Укрінформ. Це останній домашній матч молодіжної збірної України у кваліфікації Євро-2021. До нього "синьо-жовті" ще один раз зіграють на своєму полі - з "молодіжкою" Румунії. Ця зустріч відбудеться 9 жовтня в Києві на "Оболонь-Арені". Розклад матчів, що залишилися молодіжної збірної України у відбірковому циклі Євро-2021 (U21): 9 жовтня. Україна - Румунія 13 жовтня. Північна Ірландія - Україна 13 листопада. Мальта - Україна 17 листопада. Україна - Північна Ірландія. Турнірне становище у відбірковій групі 8: Данія - 19 очок (після 7-ми ігор), Румунія - 16 (7), Україна - 7 (6), Фінляндія - 7 (7), Північна Ірландія - 6 (7), Мальта - 1 (6). Фото: Укрінформ.