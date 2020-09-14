Нова арена "Колоса" може прийняти "молодіжки" України і Північної Ірландії у відборі Євро-2021
Як повідомив телеканал "Футбол 1", мова йде про поєдинок української "молодіжки" проти однолітків з Північної Ірландії, який повинен відбутися 17 листопада, передає Укрінформ.
Це останній домашній матч молодіжної збірної України у кваліфікації Євро-2021. До нього "синьо-жовті" ще один раз зіграють на своєму полі - з "молодіжкою" Румунії. Ця зустріч відбудеться 9 жовтня в Києві на "Оболонь-Арені".
Розклад матчів, що залишилися молодіжної збірної України у відбірковому циклі Євро-2021 (U21):
9 жовтня. Україна - Румунія
13 жовтня. Північна Ірландія - Україна
13 листопада. Мальта - Україна
17 листопада. Україна - Північна Ірландія.
Турнірне становище у відбірковій групі 8: Данія - 19 очок (після 7-ми ігор), Румунія - 16 (7), Україна - 7 (6), Фінляндія - 7 (7), Північна Ірландія - 6 (7), Мальта - 1 (6).
Фото: Укрінформ.