Сьогодні стартує всеукраїнський проєкт "Олімпійський урок #BeActive"

За доброю традицією початок осені для любителів спорту та здорового способу життя асоціюється зі всеукраїнським проєктом Національного олімпійського комітету (НОК) "Олімпійський урок".

Як повідомляє пресслужба НОК, цьогоріч захід відбудеться в рамках Європейського тижня спорту, національним координатором проведення якого в України виступає саме Національний олімпійський комітет, передає Укрінформ.

"Попри усі труднощі сьогодення та сучасні виклики ми успішно трансформуємо і реалізовуємо наші олімпійські програми. Вже сьогодні стартує наш всеукраїнський проєкт "Олімпійський урок #BeActive". Традиційно спортивних шанувальників чекає чимало приємних сюрпризів та активностей, які відбуватимуться з урахуванням епідеміологічної ситуації в різних регіонах України", - зазначає президент НОК олімпійський чемпіон Сергій Бубка, за ініціативи якого з 2005 року успішно втілюється в життя цей проєкт.

Від сьогодні, 14 вересня, щодня найвідоміші олімпійці України з різних видів спорту проводитимуть цікаві та корисні "Олімпійські уроки #BeActive" у прямих ефірах на своїх сторінках Інстаграм. На всіх бажаючих чекають розминки та тренування від зіркових спортсменів та, безперечно, олімпійські подарунки. Розклад Уроків постійно анонсуватиметься у соціальних мережах НОК, федерацій з видів спорту та самих атлетів.

Чудову можливість отримати олімпійські подарунки мають й активні підписники офіційних сторінок НОК України в Фейсбук та Інстаграм, адже на них чекають цікаві конкурси та вікторини.