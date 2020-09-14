Австрієць Тім виграв US Open-2020

Перемогою третьої "ракетки" світу австрійця Домініка Тіма завершився в Нью-Йорку 140-й Відкритий чемпіонат США з тенісу (загальний призовий фонд - $53,4 млн).

У фіналі чоловічого одиночного розряду US Open-2020 Тім здобув вольову перемогу над Олександром Звєрєвим з Німеччини (7) з рахунком 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6), повідомляє Укрінформ.

Вирішальний поєдинок тривав 4 години 5 хвилин.

27-річний Тім виграв перший в кар'єрі турнір серії Grand Slam.

Фото: Getty Images.