"Минай" здобув дебютну перемогу у Прем'єр-лізі України, обігравши "Олександрію"

Закарпатський футбольний клуб "Минай" здобув першу перемогу у чемпіонаті України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

У другому турі національної першості "Минай" вдома обіграв "Олександрію" - 1:0, повідомляє Укрінформ.

Вирішальний м'яч на 34-й хвилині зустрічі забив півзахисник "Миная" Антон Шиндер.

На неділю, 13 вересня, також заплановані поєдинки луганської "Зорі" з "Маріуполем", полтавської "Ворскли" з "Інгульцем".

Матч "Рух" (Львів) - "Шахтар" (Донецьк) перенесений на 23 вересня через спалах коронавірусу у львів'ян.