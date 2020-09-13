Петряк знову забив за «Фегервар»

Гол українського півзахисника допоміг його команді здобути перемогу і вийти в лідери.

Півзахисник «Фегервара» Іван Петряк допоміг своїй команді перемогти «Академію Пушкаша» (3:1) в матчі 4-го туру чемпіонату Угорщини, повідомляє Укрінформ.

Українець вийшов у стартовому складі, а забив на 85-й хвилині, зробивши рахунок у матчі 2:1. У підсумку «Фегервар» переміг 3:1.

Петряк відзначився вже у другому матчі «Фегервара» поспіль. Всього на рахунку українця два голи в п'яти матчах нового сезону.

Після 4-х турів «Фегервар» набрав 8 очок і піднявся на перше місце в чемпіонаті. На другому місці «Ференцварош» Сергія Реброва, який має 7 очок після 3 зіграних матчів.

Фото: molfehervarfc.hu