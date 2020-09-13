Новий "медпротокол" УЄФА забороняє переносити матчі через коронавірус

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вкотре зайняв жорстку позицію щодо поведінки країн в умовах оголошеної пандемії коронавірусу, і направив в національні асоціації футболу новий так званий "медпротокол".

Як повідомляє Dynamo.kiev.ua, УЄФА знову зайняв жорстку позицію щодо поведінки країн в умовах оголошеної пандемії коронавірусу, і направив в національні асоціації футболу новий так званий "медпротокол", який вже отримала Українська асоціація футболу (УАФ), передає Укрінформ.

Рекомендації УЄФА, викладені в цьому документі, фактично припиняють порочну і абсолютно незрозумілу з точки зору здорового глузду практику перенесення матчів лише в зв'язку з тим, що шляхом примусового тестування у тих чи інших футболістів знаходять в крові респіраторний вірус.

Тепер, згідно з новим "медпротоколом", наявність інфікованих в клубі не буде приводити до перенесення матчів. Всі ті футболісти, у кого вдасться відшукати коронавірус, відправляться на самоізоляцію, а їх команда, продовжить проводити матчі відповідно до розкладу.

Єдина вимога по даній ситуації полягає в тому, що в заявці команди на поєдинок має бути, як мінімум, 14 футболістів.

Фото: УЄФА.