Після перемоги на US Open Осака підніметься на третє місце в рейтингу WTA

Краща українська тенісистка Еліна Світоліна втратить одну позицію і стане шостою.

Після оновлення рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) японка Наомі Осака, яка виграла US Open, підніметься відразу на шість рядків і посідатиме третє місце, повідомляє live-tennis.eu.

В лідерах рейтингу як і раніше залишаться австралійка Ешлі Барті і Сімона Халеп з Румунії.

Ривок Осаки вплине на позицію українки Еліни Світоліної, яка опуститься з п'ятого місця на шосте.

25-я в рейтингу українка Даяна Ястремська на новому тижні також втратить свою позицію і займатиме 28-е місце.

Як повідомляв Укрінформ, Наомі Осака обіграла у фіналі US Open Вікторію Азаренко з Білорусі у трьох сетах – 1:6, 6:3, 6:3.

Фото: Getty Images