В Києві святкують День фізичної культури та спорту України

Представники багатьох видів спорту влаштували на НСК «Олімпійський» показові виступи та відкриті тренування.

На території НСК «Олімпійського» за підтримки Міністерства молоді та спорту влаштували масштабне свято здоров`я, присвячене Дню фізичної культури і спорту, повідомляє Укрінформ.

Безпосередньо на арені встановили спеціалізовані локації. На кожній з них спортсмени демонструють свої навички та навчають перехожих елементарним речам в своїх дисциплінах. Представники федерацій боксу, армрестлінгу, футболу, регбі, сумо та інших видів спорту влаштували показові виступи для відвідувачів.

Зокрема, непереможний український боксер Владислав Сіренко провів на арені відкрите тренування та автограф-сесію. А гімнастка Ганна Різатдінова влаштувала коротке тренування для всіх бажаючих.

На центральному майданчику представники з дзюдо, карате, черлідінгу, MMA та інших видів спорту презентували свої базові вміння, влаштувавши шоу.

На заході були присутні міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт та перший заступник міністра, борець з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

«Подібні заходи життєво необхідні для українців. Спорт – це здоров`я. Молодь варто заохочувати до спорту. До того ж, це місце, де разом зібралися великі спортсмени. Стосовно планів на Олімпійські ігри – здобути не менше 11 медалей», – зазначив Жан Беленюк. «Ми очікуємо перемог від нашої збірної на Олімпійських іграх», – додав Вадим Гутцайт.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство молоді та спорту разом з Міністерством цифрової трансформації України запустили всеукраїнський проект для розвитку бізнесу у спортивній індустрії.

Фото: Укрінформ