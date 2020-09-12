В Києві святкують День фізичної культури та спорту України
На території НСК «Олімпійського» за підтримки Міністерства молоді та спорту влаштували масштабне свято здоров`я, присвячене Дню фізичної культури і спорту, повідомляє Укрінформ.
Безпосередньо на арені встановили спеціалізовані локації. На кожній з них спортсмени демонструють свої навички та навчають перехожих елементарним речам в своїх дисциплінах. Представники федерацій боксу, армрестлінгу, футболу, регбі, сумо та інших видів спорту влаштували показові виступи для відвідувачів.
На центральному майданчику представники з дзюдо, карате, черлідінгу, MMA та інших видів спорту презентували свої базові вміння, влаштувавши шоу.
На заході були присутні міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт та перший заступник міністра, борець з греко-римської боротьби Жан Беленюк.
«Подібні заходи життєво необхідні для українців. Спорт – це здоров`я. Молодь варто заохочувати до спорту. До того ж, це місце, де разом зібралися великі спортсмени. Стосовно планів на Олімпійські ігри – здобути не менше 11 медалей», – зазначив Жан Беленюк. «Ми очікуємо перемог від нашої збірної на Олімпійських іграх», – додав Вадим Гутцайт.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство молоді та спорту разом з Міністерством цифрової трансформації України запустили всеукраїнський проект для розвитку бізнесу у спортивній індустрії.
Фото: Укрінформ