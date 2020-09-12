Головні інтриги фіналів US Open-2020

У вирішальних матчах зіграють Вікторія Азаренко – Наомі Осака і Домінік Тім – Олександр Зверєв.

На кортах тенісного центру імені Біллі Джин Кінг — час вирішальних протистоянь. В одиночному розряді залишається провести два фінали — жінки визначать чемпіонку пізно ввечері за київським часом в суботу, а чоловіки виявлять найсильнішого вже в неділю.

US Open-2020 назавжди увійде в історію незвичайним форматом проведення. Організатори такого великого тенісного заходу показали, що його можна прийняти й у важких умовах пандемії коронавірусу. У чисто спортивному сенсі 140-й розіграш Відкритого чемпіонату США також не залишив байдужими вболівальників, які цього разу могли вболівати за своїх кумирів лише перед екранами телевізорів і комп'ютерів. Однак це жодним чином не вплинуло на рівень боротьби, який ми побачили на нью-йоркських кортах. Як прогнозують аналітики Parimatch, фінальні протистояння також подарують максимальну порцію інтриги.

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Жіночі пристрасті: чи продовжить Азаренко дивувати?

Попри всю непередбачуваність в жіночій сітці, у фіналі US Open зійдуться головні зірки.

Ще перед початком змагань було зрозуміло, що перші дві сіяні Кароліна Плішкова і Софія Кенін навряд чи покажуть серйозний результат на нью-йоркському «мейджорі», виходячи зі своєї форми. Водночас, Вікторія Азаренко після перемоги на турнірі Premier 5 всерйоз показала, що після довгої паузи вона в чудових кондиціях і знову здатна заявити про себе в повний голос.

На своєму шляху до фіналу білоруска програла всього два сети (в четвертому колі чешці Кароліні Муховій і в півфіналі американці Серені Вільямс). При цьому важливо відзначити, що в матчах, коли Азаренко не була головною претенденткою на перемогу (проти співвітчизниці Аріни Соболенко і бельгійки Еліз Мертенс), вона показала приголомшливий рівень холоднокровності й здобула впевнені перемоги у двох партіях.

Серена Вільямс і Вікторія Азаренко

На цей час Азаренко виглядає на корті розслаблено та отримує задоволення від гри. Після народження сина Вікторія подолала всі особисті проблеми й зараз сконцентрована виключно на тенісі, що відразу ж позначилося на рівні її виступів і результатах. Спочатку вона була однією з тіньових лідерів US Open, але потім підтвердила, що їй цілком під силу повернутися на колишні вершини.

Суперницею Азаренко у фіналі буде дев'ята ракетка світу та чемпіонка US Open-2018 Наомі Осака. За іронією долі, саме ці тенісистки повинні були розіграти титул два тижні тому на Premier 5 в Нью-Йорку, але тоді японка не вийшла на вирішальний матч через травму.

Осака не менш упевнено пройшла турнірну дистанцію, зіткнувшись з проблемами лише в матчах проти українки Марти Костюк в третьому колі і проти американки Дженніфер Брейді в півфіналі. Японка традиційно для себе трощить суперниць потужною грою і не відволікається на проблеми, не пов'язані з тенісом, чого побоювалися її вболівальники.

Наомі Осака

Аналітики Parimatch вважають саме Осаку явною претенденткою на перемогу в майбутньому фіналі проти Азаренко, пропонуючи на її перемогу коефіцієнт 1,57. Для білоруски цей матч повинен стати найскладнішим на турнірі, на її успіх дають 2,46. Також очікується, що фінальне протистояння буде швидкоплинним і не затягнеться на три сети, такий результат оцінюється коефіцієнтом 1,58. На те, що доля матчу буде визначатися у вирішальній партії, пропонується більш високий коефіцієнт 2,28.

Крім солідного поточного статусу і досвіду перемоги на нью-йоркських кортах на користь Осаки також говорить і статистика очних зустрічей. Азаренко обіграла японку тільки раз — в дебютній зустрічі тенісисток у 2016 році на Australian Open. Наступні дві зустрічі, які проходили на грунті, вже залишилися за Наомі.

Чоловічий фінал: перший титул для молодого покоління

Вперше за шість років у фіналі турніру «Великого шолома» в чоловічому одиночному розряді не зіграють представники «топ-четвірки»: Роджер Федерер і Рафаель Надаль зовсім не приїхали в Нью-Йорк, Енді Маррей рано зійшов з дистанції, а Новак Джокович, який був головною зіркою турніру, залишив його після скандалу.

Цікаво, що тоді, у вересні 2014-го, Марін Чілич і Кеї Нішикорі зійшлися також у фіналі саме US Open. Тепер же на стадіоні Артура Еша визначатимуть найсильніші представники молодого покоління тенісної еліти — Домінік Тім і Олександр Зверєв.

Перед стартом турніру австрієць вважався головним претендентом на перемогу після Джоковича і сповна виправдав очікування, катком пройшовшись по турнірній сітці, програвши тільки один сет Марину Чіличу. Особливо вражаючою вийшла перемога Тіма в півфінальному матчі над торішнім фіналістом Данилом Медведєвим. Для її досягнення другий сіяний проявив по-справжньому вольові та чемпіонські якості, у вирішальний момент відіграючи брейк-пойнти і сетболи.

Домінік Тім

Шлях Зверєва до вирішального матчу вийшов набагато більш складним і тернистим. І якщо в матчах проти Адріана Маннаріно і Борна Чорича німець поступався в першій партії та тільки потім включався в гру, то в півфіналі проти Пабло Карреньо-Бустою з Олександром уже багато хто встигли й розпрощатися. Зверєв багато помилявся і поступався по ходу зустрічі 0:2 за сетами, але потім виявив ті якості, які й притаманні справжнім чемпіонам. І, до речі, знову підтвердив, що дуже любить грати п'ятисетові матчі — у фіналі це також може стати в пригоді.

Аналітики Parimatch вважають однозначним лідером вирішального протистояння Тіма — його перемога оцінюється коефіцієнтом 1,25. Крім того, очікується, що після напруженого півфіналу Зверєва австрієць здолає втомленого суперника досить швидко і легко: або ж в трьох сетах (2,60) або максимум в чотирьох (1,55).

Олександр Зверєв

Водночас, віри в успіх Зверєва небагато. Аналітики Parimatch пропонують солідний коефіцієнт на його перемогу - 3,85, і навіть ймовірність того, що німець виграє хоча б один сет, досить невисока, виходячи з коефіцієнта на такий результат (1,47).

На користь Тіма говорить і статистика очних матчів проти Зверєва: австрієць виграв сім протистоянь з дев'яти. Більш того, одна з двох перемог Зверєва була здобута на традиційно зручному для нього грунті турніру в Мадриді, а єдиний успіх на харді датується ще жовтнем 2016- го року, коли німець переміг в залі на змаганнях в Пекіні.

Про що можна говорити однозначно вже зараз, так це про те, що ми отримаємо не лише нового чемпіона US Open, а й також побачимо дебютну перемогу в кар'єрі когось із цих фіналістів на турнірі «Великого шолома».

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