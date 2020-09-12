«Гент» знову програв, Яремчука не було в заявці

За словами тренера, український форвард не готовий грати після поїздки в збірну.

Головний тренер «Гента» Ласло Болоні пояснив, чому форвард Роман Яремчук не зіграв в матчі 5-го туру чемпіонату Бельгії проти «Ейпена» (1:2), повідомляє voetbalprimeur.be.

«Роман втомився після поїздки в збірну», - заявив Болоні. На тижні Яремчук провів лише одне тренування з партнерами по «Генту».

Два інших українських збірника Ігор Пластун та Роман Безус, потрапили в заявку, але провели весь матч з «Ейпеном» на лавці запасних.

Раніше Яремчук розкритикував гру команди під керівництвом Болоні, на що гостро відреагував сам тренер. Бельгійські ЗМІ писали, що Яремчук хоче залишити клуб і навіть запросив трансфер з «Гента».

У 5-и стартових турах чемпіонату Бельгії «Гент» виграв лише один матч і посідає 15-е місце.

У вівторок, 15 вересня, «Гент» зіграє з «Рапідом» (Відень) в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Переможець матчу вийде на переможця пари «Динамо» - АЗ.