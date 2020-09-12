Снігур увійшла до списку учасниць кваліфікації на

Снігур увійшла до списку учасниць кваліфікації на "Ролан Гаррос"

Укрінформ
Українська тенісистка Дар'я Снігур потрапила до заявочного списку кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції ("Ролан Гаррос") після того, як з турніру в основній сітці знялася 30-а "ракетка" світу Ван Цян з Китаю.

Як повідомляє БТУ, для 18-річної киянки це може бути дебют на турнірах серії Grand Slam, передає Укрінформ.

Нагадаємо, в кваліфікації французького "мейджора" можуть виступити ще три українки: Леся Цуренко, Марта Костюк та Ангеліна Калініна.

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Кваліфікація "Ролан Гаррос" стартує у Парижі з 21 вересня. Основний турнір пройде з 27 вересня по 11 жовтня.

Фото: ITF.

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