Снігур увійшла до списку учасниць кваліфікації на "Ролан Гаррос"
Укрінформ
Українська тенісистка Дар'я Снігур потрапила до заявочного списку кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції ("Ролан Гаррос") після того, як з турніру в основній сітці знялася 30-а "ракетка" світу Ван Цян з Китаю.
Як повідомляє БТУ, для 18-річної киянки це може бути дебют на турнірах серії Grand Slam, передає Укрінформ.
Нагадаємо, в кваліфікації французького "мейджора" можуть виступити ще три українки: Леся Цуренко, Марта Костюк та Ангеліна Калініна.
Кваліфікація "Ролан Гаррос" стартує у Парижі з 21 вересня. Основний турнір пройде з 27 вересня по 11 жовтня.
Фото: ITF.