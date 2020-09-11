Ісмаїлі повертається до тренувань в «Шахтарі»

Лідер «Шахтаря» завершує відновлення після серйозної травми.

В основну групу «Шахтаря» незабаром повернуться лівий захисник Ісмаїлі і півзахисник Максим Малишев, повідомляє телеканал «Футбол».

Раніше Ісмаїлі успішно переніс операцію на коліні, яку йому зробили в Римі. Бразилець травмувався під час тренування «Шахтаря» 11 червня. У нього діагностували пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. Загальний термін відновлення мав зайняти півроку.

Читайте також: Через тиждень Ісмаїлі вже почне тренуватися

«Шахтар» почав новий сезон з перемоги над «Колосом» в УПЛ (3:1) і поразки від «Динамо» (1:3) в грі за Суперкубок України.

Як повідомляв Укрінформ, у наступному матчі команда Луїша Каштру 20 вересня зіграє з «Зорею». Матч проти «Руху» в 2-у турі перенесли на 23 вересня через коронавірус в складі львів'ян.