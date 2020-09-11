«ПСЖ» розпочав сезон з сенсаційної поразки від «Ланса»

Чинний чемпіон грав напіврезервним складом через спалах коронавірусу в команді

У стартовому матчі 2-го туру чемпіонату Франції (Ліги 1) «Парі Сен-Жермен» на виїзді сенсаційно програв «Лансу» 0:1, повідомляє Укрінформ.

Чинний чемпіон Франції пропускав перший тур нового сезону через участь у фіналі Ліги чемпіонів. До стартового матчу чемпіонату «ПСЖ» підійшов без своїх лідерів: Неймар, Мбаппе, Ді Марія і ще четверо гравців основного складу пропускали зустріч проти «Ланса» через позитивний тест на COVID-19.

Єдиний м’яч в матчі господарі забили на початку другого тайму: Ігнатіус Ганаго скористався грубою помилкою воротаря «ПСЖ» Марціна Булки і точно пробив по воротах. 1:0 – перемога «Ланса».

Новачок Ліги 1 здобув свої перші 3 очки в чемпіонаті. У «ПСЖ» наразі очок немає. В наступному матчі 13 вересня «ПСЖ» прийматиме «Марсель». Крім Мбаппе у склад парижан повинні повернутися усі інфіковані коронавірусом гравці.