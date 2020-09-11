Осака стала першою фіналісткою US Open-2020

Японка Наомі Осака вдруге в кар'єрі пробилася у фінал Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open).

У півфінальному матчі другого в сезоні турніру серії Grand Slam Осака завдала поразки американці Дженніфер Бреді - 7:6 (7:1), 3:6, 6:3, передає Укрінформ.

Суперниця Осаки у фіналі US Open визначиться у протистоянні американки Серени Вільямс та Вікторії Азаренко з Білорусі.

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Відзначимо, що у фіналі 2018 року Осака зустрічалася із Сереною Вільямс, яку обіграла з рахунком 6:2, 6:4.

Фото: Getty Images.