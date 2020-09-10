"Верес" підписав новий контракт з головним тренером

Футбольний клуб "Верес" (Рівне) підписав новий контракт з головним тренером Юрієм Віртом.

Як повідомляє офіційний сайт ФК "Верес", угода між 46-річним фахівцем і клубом розрахована на два роки, передає Укрінформ.

Зараз Вірт зі своїм тренерським штабом готують команду до гри з житомирським "Поліссям". 12 вересня цим матчем "червоно-чорні" почнуть свій сезон у Першій лізі.

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Нагадаємо, Вірт вдруге очолив рівненський клуб влітку 2019 року. До цього він працював в "Вересі" в 2017 році, після чого кілька місяців працював у львівському "Русі".

Фото: Dynamo.kiev.ua.