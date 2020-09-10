Де дивитися матчі другого туру футбольної Прем'єр-ліги України

Другий тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ) розпочнеться у п'ятницю, 11 вересня, поєдинком на столичному НСК "Олімпійський".

Стартовий матч туру між київським "Динамо" та чернігівською "Десною" о 19.00 покаже телеканал "2+2", повідомляє Укрінформ.

У суботу, 12 вересня, зустрінуться "Дніпро-1" і донецький "Олімпік" (14.00; "Уніан-ТБ"), ковалівський "Колос" і "Львів" (17.00; "Футбол 2").

На неділю, 13 вересня, заплановані поєдинки "Миная" з "Олександрією" (14.00; "Футбол 2"), луганської "Зорі" з "Маріуполем" (17.00; "2+2"), полтавської "Ворскли" з "Інгульцем" (19.30; "Футбол 1").

Матч "Рух" (Львів) - "Шахтар" (Донецьк) перенесений на 23 вересня через спалах коронавірусу у львів'ян.

Після першого туру турнірну таблицю очолюють "Ворскла", "Динамо", "Олександрія", "Десна" та "Шахтар", в активі яких по 3 очки.