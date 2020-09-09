Бондаренко поступилася чорногорці Ковінич на турнірі WTA в Стамбулі

Українці Катерині Бондаренко не вдалося подолати стартовий бар'єр одиночного розряду на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul в Стамбулі (Туреччина) з призовим фондом $225 тисяч.

У матчі за вихід до другого кола змагань Бондаренко поступилася Данко Ковінич з Чорногорії - 5:7, 2:6, повідомляє Укрінформ.

Зустріч тривала 1,5 години. Рахунок очних протистоянь суперниць став 3:1 на користь балканки.

Путівку до 1/4 фіналу Ковінич розіграє з бельгійкою Алісон ван Ейтванк, яка у свою чергу завдала поразки словачці Вікторії Кузьмовій - 6:3, 6:4.

Зазначимо, що українсько-канадський дует Катерина Бондаренко - Шерон Фічмен у першому колі парного розряду поступився словацько-українському тандему Анна-Кароліна Шмідлова - Катаріна Завацька - 3:6, 6:7 (4:7), який завтра зустрінеться з казахстансько-російською парою Анна Даниліна - Яна Сизикова.

Фото: TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul.