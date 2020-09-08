Бондаренко вийшла до чвертьфіналу турніру WTA в Туреччині

Українсько-канадський дует Катерина Бондаренко - Шерон Фічмен зіграє в 1/4 фіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul в Стамбулі (Туреччина) з призовим фондом $225 тисяч.

Суперниці Бондаренко і Фічмен у першому колі парного розряду змагань Аріна Родіонова (Австралія) і Хітер Вотсон (Велика Британія) відмовилися виходити на корт через травму однієї з тенісисток, повідомляє Укрінформ.

Путівку до півфіналу парного турніру Бондаренко і Фічмен розіграють з переможницями протистояння між турецьким тандемом Айла Аксу - Іпек Оз і казахстансько-російським дуетом Анна Даниліна - Яна Сизикова.

У першому турі одиночного розряду TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul Бондаренко зустрінеться з Данко Ковінич з Чорногорії..

Фото: БТУ.