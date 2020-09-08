Біатлоністи основної збірної виступлять на літньому чемпіонаті України

Частина біатлоністів основної збірної України візьме участь в національному чемпіонаті з літнього біатлону, який відбудеться в Чернігові з 21 по 26 вересня.

Як повідомляє XSport, крім того, команда "Б" під керівництвом Іллі Лопухова і Миколи Зоца в повному складі візьме участь в чемпіонаті України, передає Укрінформ.

Відзначимо, що на літньому чемпіонаті Україну-2020 заплановані дві офіційні тренування, спринти, гонки переслідування, мас-старти і змішана естафета.

Фото: biathlon.com.ua.