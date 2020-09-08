Футболісти молодіжної збірної України зіграють в гостях з Фінляндією

Молодіжна збірна України (футболісти до 21-року) проведе сьогодні черговий відбірковий матч чемпіонату Європи 2021 року.

О 19.00 за київським часом підопічні Руслана Ротаня в Гельсінкі почнуть зустріч з однолітками з Фінляндії, передає Укрінформ.

У минулому турі "синьо-жовті" втратили перемогу в Ольборгу, зігравши внічию з Данією (1:1), а фіни в Турку програли румунській "молодіжці" (1:3).

Також сьогодні у відбірковій групі 8 зіграють Мальта і Румунія, Північна Ірландія і Данія.

Турнірне становище: Данія - 16 очок (після 6-ти ігор), Румунія - 13 (6), Фінляндія - 7 (6), Північна Ірландія - 6 (6), Україна - 4 (5), Мальта - 1 (5) .

У фінальну стадію молодіжної першості континенту вийдуть переможці дев'яти кваліфікаційних груп і п'ять кращих команд, що зайняли другі місця. Вирішальні матчі чемпіонату Європи-2021 (U21) пройдуть на футбольних аренах Угорщини та Словенії. Спочатку з 24 по 31 березня відбудуться матчі групового етапу, потім з 31 травня по 6 червня пройдуть зустрічі плей-офф.

Фото прес-служби УАФ.