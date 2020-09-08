Бурда вирушив до Барселони на операцію

Захисник київського "Динамо" Микита Бурда разом з лікарем футбольного клубу вирушив до Барселони (Іспанія) для проведення операції на ахілловому сухожиллі.

"Бурда. Операція. Вилетів в Барселону з клубним лікарем", - інформує телеграм-канал "Динамо Inside".

Як повідомляв Укрінформ, Бурда травмувався в контрольному матчі з ковалівським "Колосом" (1:0) і пропустить близько півроку.

Нагадаємо, Бурда тільки недавно залікував травму коліна, через яку не грав з вересня 2019 року. Після цього 25-річний захисник встиг зіграти в липні два офіційні матчі, отримавши після цього м'язову травму.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.