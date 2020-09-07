Нападник Гладкий став гравцем «Зорі»

Нападник Гладкий став гравцем «Зорі»

Укрінформ
Клуб УПЛ підписав відомого форварда на один рік.

Український нападник Олександр Гладкий став гравцем «Зорі», повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

Контракт 33-річного форварда з луганським клубом розрахований на 1 рік. Гладкий виступатиме під 11-м номером.

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Останнім клубом Гладкого був «Адана Демірспор» з другого дивізіону Туреччини. У минулому сезоні український нападник зіграв в 9 матчах другого дивізіону Туреччини, в яких забив 3 голи.

Як повідомляв Укрінформ, Гладкий тренувався в складі «Зорі» з кінця серпня і зіграв у кількох спарингах.

Фото: сайт ФК "Зоря"

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