Нападник Гладкий став гравцем «Зорі»

Клуб УПЛ підписав відомого форварда на один рік.

Український нападник Олександр Гладкий став гравцем «Зорі», повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

Контракт 33-річного форварда з луганським клубом розрахований на 1 рік. Гладкий виступатиме під 11-м номером.

Останнім клубом Гладкого був «Адана Демірспор» з другого дивізіону Туреччини. У минулому сезоні український нападник зіграв в 9 матчах другого дивізіону Туреччини, в яких забив 3 голи.

Як повідомляв Укрінформ, Гладкий тренувався в складі «Зорі» з кінця серпня і зіграв у кількох спарингах.

Фото: сайт ФК "Зоря"