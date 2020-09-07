У змаганнях Odessa Oceanman взяли участь понад 900 плавців

На одеському Ланжероні протягом двох днів проходило спортивне свято підкорення відкритої води Odessa Oceanman.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, запливи 5 і 6 вересня відбулися попри різке погіршення погодних умов.

Цього року для участі в заході зареєструвалося понад 900 людей.

Першими о 8:30 стартували стаєри, які замахнулися на дистанцію 10 кілометрів. Утім, через негоду заплив скоротили до 7,5 км, а спринт на 2 км - перенесли на наступний день.

Спортивне свято Odessa Oceanman / Фото: Ю.Зозуля

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Годиною пізніше вийшла підкоряти водну стихію основна група. Дистанцію 5 кілометрів долали більш як 500 учасників.