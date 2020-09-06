Харатін дебютує в складі збірної України в матчі з Іспанією

Це вже 25-й новачок збірної за час роботи Андрія Шевченка.

Півзахисник «Ференцвароша» Ігор Харатін потрапив в стартовий склад збірної України на матч Ліги націй проти Іспанії, повідомляє Укрінформ.

Це буде дебютна зустріч для хавбека за національну команду. Харатін стане 25-м новачком в збірній України в період роботи головним тренером Андрія Шевченка.

У матчі зі збірною Швейцарії дебютували захисники Богдан Михайличенко та Олександр Тимчик. Обидва відзначилися гольовими передачами.

Як повідомляв Укрінформ, в матчі з Іспанією через травму коліна не зіграє півзахисник Тарас Степаненко.