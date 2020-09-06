Степаненко не зіграє проти Іспанії в Лізі націй

У півзахисника збірної України травма коліна.

Півзахисник збірної України та «Шахтаря» Тарас Степаненко отримав травму коліна і не зіграє в матчі Ліги націй проти Іспанії, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Спочатку в заявці збірної України на матч з іспанцями Степаненко перебував, але пізніше його замінили на Євгенія Макаренка.

Відзначимо, що Тарас Степаненко відіграв повний матч за національну команду проти Швейцарії (2:1). Всього в активі 31-річного півзахисника 58 матчів у складі збірної України (4 голи).

Як повідомляв Укрінформ, матч Іспанія - Україна зіграють сьогодні в Мадриді на стадіоні «Альфредо Ді Стефано», початок о 21:45.