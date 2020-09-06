Мессі повернеться до тренувань з «Барселоною» 7 вересня

Аргентинець повинен здати тест на коронавірус.

Нападник Ліонель Мессі приступить до тренувань у складі «Барселони» у понеділок, 7 вересня, повідомляє видання Marca.

Попередньо аргентинцю потрібно здати тест на коронавірус. Мессі пропускав медогляд і тестування, бо не збирався більше грати за «Барселону».

Поки що Мессі пропустив усі тренування «Барселони» під керівництвом нового тренера Рональда Кумана.

Як повідомляв Укрінформ, 4 вересня Мессі оголосив про рішення залишитися в каталонському клубі ще на рік. Він не захотів розривати контракт з «Барселоною» в судовому порядку.